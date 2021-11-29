آخر إحصائيات إنتشار المتحور "أوميكرون" في بعض الدول

العالم-اوروبا

وقالت الحكومة الإسكتلندية، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على 4 حالات في لاناركشاير، واثنتين في منطقة غلاسكو وكلايد الكبرى.

وأشارت إلى أنه يتم تتبع الاتصالات الأخيرة لهذه الحالات لتحديد من أين جاء الفيروس والعثور على أي شخص آخر قد يكون مصابا.

وقال وزير الصحة في إسكتلندا، حمزة يوسف، إنه "وقت مقلق" بالنسبة لستة أشخاص مع المتحور الجديد، مضيفا: "سيتلقى الجميع مساعدة الخبراء ودعمهم، وستتولى هيئة الصحة العامة في اسكتلندا تتبعا محسنا للمخالطين في جميع الحالات".

وتابع الوزير: "سيساعد هذا في تحديد حاملي الفيروس وأي أفراد آخرين اتصلوا بهم في الأسابيع الأخيرة".

وفي استراليا أعلنت السلطات، اليوم الاثنين، اكتشاف ثالث إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" وذلك تزامنا مع إعادة الحكومة النظر في خطط تخفيف القيود على الحدود.

وقالت وزيرة الصحة في ولاية الإقليم الشمالي، ناتاشا فيليس، إن رجلا من جنوب إفريقيا في الثلاثينيات من عمره سافر من جوهانسبرغ إلى مدينة داروين بشمال أستراليا الخميس الماضي، ثبتت إصابته بالمتحور الجديد.

وأفادت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز، أمس الأحد أن مسافرين اثنين من جنوب إفريقيا إلى سيدني أصبحا أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" في أستراليا.

وكان المصابان قد حصلا على التطعيم، ولم تظهر عليهما أي أعراض، وخضعا للحجر الصحي في سيدني.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن الإصابة بمتحور "أوميكرون" تم تسجيلها في مدينة تيرول الواقعة غرب البلاد.

وأضافت أن الإصابة تم اكتشافها يوم السبت الماضي، لدى شخص وصل من جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تظهر عليه أعراض.

ومنذ 27 نوفمبر حظرت النمسا هبوط طائرات من جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، وإسواتيني، بسبب انتشار سلالة أوميكرون هناك.