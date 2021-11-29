الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قاسم الأعرجي: كل الاجهزة الامنية تعمل للوصول الى حقيقة اغتيال حادث اغتيال رئيس الوزراء

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصرع 4 واصابة 19 آخرين جراء رياح عاتية في اسطنبول

أهالي الخليل سيقبرون هدف هرتسوغ من وراء إقتحام المسجد الإبراهيمي

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 29-11-2021

فصائل المقاومة الشعبية تستهدف مقراً لـ"قسد"بريف دير الزور

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب اكبر جزيرة في اليابان

بالفيديو..سيناريوهات احتجاجات لبنان