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بالفيديو..سيناريوهات احتجاجات لبنان

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

ارخت الازمة الاقتصاديه بظلها على المشهد اللبناني نتيجة انهيار العملة الوطنية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على مجمل القطاعات غلاءا فاحشا ما دفع ببعض المواطنين في تحرك وصف بالخجول قام به مناصرو تيار المستقبل.

العالم - مراسلون

حيث قاموا بقطع بعض الطرقات داخل بيروت وخارجها وصفتها الاوساط المتابعة بعملية شد عصب التيار الازرق في بئته الشعبية وتوظيفا لاجندات سياسية بعيدة عن المطالب المحقة بعد انكفاء سعد الحريري عن الاضواء اليساسية في لبنان.

الخبراء الاقتصاديون اعتبروا ان السياسات المالية المقصودة لبعض المصارف وعلى راسها البنك المركزي يشكل سببا لتفلت اسعار الصرف بالعملة الاجنبية وخاصة الدولار.

يشار الى ان المشهد الاقتادي المتازم لا يقل شأنا عن المشهد السياسي في ظل تعطيل العمل الحكومي بعد افتعال الریاض ازمتها مع لبنان من جهة، وبروز الانقاسامات السياسية بين القوى على اكثر من ملف من جهة ثانية، هذا في وقت تلعبت فيه العقوبات الامريكية الجائرة وتدخلها عبر التحريض المستمر دورا اساسيا في تعميق الازمة ومحاصرة الشعب اللبناني.

أزمة اقتصادية لم تستثني اي بيت من البيوت اللبنانية رغم ذلك هناك من يعمل على توظيفها في اجندات سياسية ومن خلال هذا التحرك الذي طال اكثر المناطق اللبنانية الا انه كان خجولاً مقابل تفاقم الازمة المعيشية في البلاد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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