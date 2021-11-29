وزير خارجية ايران يبحث مع نظيره الاماراتي العلاقات السياسية والقنصلية

العالم - ايران

واشار امير عبدللهيان إلى تاكيد الرئيس الايراني على تطوير العلاقات مع الجيران ، بما في ذلك دولة الإمارات مشددا على ضرورة التشاور المستمر بين البلدين.

ووصف العلاقات الثنائية مع الإمارات بأنها علاقات متنامية ، وقال : إن الحكومة الايرانية الجديدة عازمة على مواصلة مشاوراتها الفعالة وتعاونها مع الأصدقاء والجيران ، بما في ذلك الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية إلى الإمارات والمحادثات الإيجابية بين الجانبين.

كما دعا وزير خارجيتنا نظيره الإماراتي لزيارة الجمهورية الإسلامية الايرانية .

وشكر وزير الخارجية الإماراتي في هذا الاتصال الهاتفي عبد اللهيان لاقامته علاقات وثيقة ومستمرة مع الإمارات ، واصفا إياها بأنها مؤشر على جهود البلدين لتطوير العلاقات.

تجدر الإشارة إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا القنصلية بالإضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بالرعايا الإيرانيين والتي وعد الجانب الإماراتي بالمساعدة والمتابعة بشأنها.