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وزير الخارجية الايراني أمير عبداللهيان يؤكد لنظيره الاماراتي هاتفيا أن سياسة ايران مبنية على توسيع العلاقات والتعاون مع دول الجوار

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

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