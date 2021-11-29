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كوريا الجنوبية ترحب باستئناف مفاوضات فيينا

كوريا الجنوبية ترحب باستئناف مفاوضات فيينا
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن ترحيبها باستئناف محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي والتي ستركز على رفع الحظر الاميركي المجحف المفروض على الشعب الايراني.

العالم-آسيا والباسفيك

وقال المتحدث باسم الوزارة: "نرحب باستئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ونأمل أن تحرز المفاوضات تقدما ملموسا"، مضيفا: "نأمل أن تتمكن جميع الأطراف المعنية بالمفاوضات من المساهمة في تعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النووي والمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين من خلال التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني والوفاء بالتزاماته".

وتعهدت الوزارة بمواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بالنظر إلى أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية واميركا والعلاقات بين كوريا الجنوبية وإيران.

وفي عام 2015، وقعت إيران ومجموعة "5+1" الاتفاق النووي، لكن في عام 2018، سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق بشكل احادي وغير قانوني وأعاد فرض الحظر الجائر على إيران.

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