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لدى لقائه بوغدانوف ؛

عبداللهيان : نتواجد في محادثات فيينا للتوصل الى اتفاق جيد وفعال

عبداللهيان : نتواجد في محادثات فيينا للتوصل الى اتفاق جيد وفعال
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

التقى ميخائيل بوغدانوف ، نائب وزير الخارجية والممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ، المتواجد في طهران لتبادل وجهات النظر مع مسؤولينا ، بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

العالم - ايران
وفي هذا الاجتماع ، اشار امير عبد اللهيان ، إلى قمة منظمة التعاون الاقتصادي الأخيرة في العاصمة التركمانستانية عشق أباد ، واعرب عن ارتياحه للتعاون الاقلیمي ، واصفا لقاءات الرئيس الایراني مع قادة المنطقة بالمثمرة والإيجابية.

وفیما یخص محادثات فيينا ، قال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتواجد في هذه المحادثات بإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق جيد وفعال شاكرا روسيا على دورها النشط في محادثات فيينا.

وقيم عبد اللهيان التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي فيما يخص القضايا الإقليمية بالفعال والمفيد ، وأعرب عن استعداد ايران لاستضافة قمة عملية أستانا واجتماع وزراء الخارجية بشأن سوريا منوها الى وجهات النظر المشتركة بين ايران وروسيا في هذا الشان .

كما رحب وزير خارجيتنا باقتراح الجانب الروسي للتعاون بين البلدين في مكافحة جائحة كورونا.

من جانبه قال ميخائيل بوغدانوف في الاجتماع: العلاقات الودية بين البلدين هي علاقات قديمة واستمرت بشكل متين وقوي.

وأعرب عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين المسؤولين في البلدين وأضاف: نحن نرغب بتلقي آراء مسؤولي إيران بشأن التطورات الإقليمية.

ووصف قضايا القوقاز بأنها مهمة للبلدين والمنطقة ، وقال: لدى إيران وروسيا العديد من مجالات التعاون في هذه المنطقة .

ووصف المسؤول الروسي انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بأنه مصدر شك وقلق لدول المنطقة.

كما أدان العقوبات المفروضة على سوريا ، مشيرا إلى أهمية العلاقات الاقتصادية مع سوريا ومساعدتها اقتصاديا.

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