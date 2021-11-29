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السيد عمار الحكيم يؤكد موقف العراق الرافض للتطبيع

السيد عمار الحكيم يؤكد موقف العراق الرافض للتطبيع
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم،اليوم الاثنين، موقفه الرافض للتطبيع، وتأكيدنا أحقية الفلسطينيين بدولة كريمة ذات سيادة وحق اللاجئين بالعودة إليها.

العالم - العراق

وقال السيد عمار الحكيم إن الإحتفاء باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يرسخ حقيقة أن قضية هذا الشعب الصابر إنسانية وعادلة وثابتة في الضمير العربي والإسلامي والإنساني ولايمكن أن تسقط أو تُنسى بالتقادم.

واضاف السيد الحكيم وأن للشعب الفلسطيني المظلوم الحق المطلق في أرضه وتاريخه ومستقبل أجياله، وهذا الحق المستلب لايمكن إستعادته إلا بنصرة قضيته الحقة والوقوف معه عربيا وإسلاميا ودوليا ، وعن طريق التكاتف الداخلي الفلسطيني وتحديد البوصلة تجاه المواجهة مع الكيان الإسرائيلي وتناسي الخلافات الداخلية.

وجدد السيد الحكيم بهذه المناسبة "موقفنا الرافض للتطبيع مع الكيان الغاصب، وتأكيدنا أحقية الفلسطينيين بدولة كريمة ذات سيادة وحق اللاجئين بالعودة إليها، وإن العراق بمرجعيته الدينية وشعبه الغيور ومكوناته وأطيافه مناصر للقضية الفلسطينية ورافض لمحاولات سلبهم هويتهم الوطنية وقضم أراضيهم ومصادرة حريتهم وكرامتهم".

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