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رويترز: المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا النووية يقول إنه يشعر بتفاؤل كبير إزاء ما شاهده في اجتماع اليوم

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-11-2021

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