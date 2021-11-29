روسيا: الجولة السابعة من مفاوضات فيينا بدأت بنجاح

العالم-روسيا

وقال أوليانوف، في تغريدة نشرها مساء الاثنين: "اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة انتهى. اتفق المشاركون على اتخاذ خطوات فورية لاحقة في الجولة السابعة من المفاوضات التي بدأت بنجاح بما فيه الكفاية".

وبدات الجولة الجديدة من محادثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي والتي ستركز على رفع الحظر الاميركي المجحف المفروض على الشعب الايراني في فندق كوبورغ بالعاصمة النمساوية فيينا.

ويعقد هذا الاجتماع اليوم الاثنين على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء السياسيية للخارجية الإيرانية ومجموعة 4 + 1 ، برئاسة علي باقري كني ، كبير المفاوضين في الجمهورية الإسلامية الايرانية ، وإنريكي مورا ، مساعد الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2015، وقعت إيران ومجموعة "5+1" الاتفاق النووي، لكن في عام 2018، سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق بشكل احادي وغير قانوني وأعاد فرض الحظر الجائر على إيران.