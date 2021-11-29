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مراسل العالم يكشف مستجدات قضية اغتيال الكاظمي الفاشلة

الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مدير مكتب قناة العالم الاخبارية في العاصمة العراقية بغداد ان الطائرتين التين استخدمتا في عملية استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي حسب نتائج التحقيق الاولية في هذه العملية اثبتت بإنها محلية الصنع.

العالم - مراسلون

وقال الزميل نويد بهروز خلال نشرة الاخبار، ان هناك محاولات فاشلة ارادت توجيه الاتهام الى فصائل المقاومة العراقية بالعملية التي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لكن نتائج التحقيق الاولية في هذه العملية اثبتت عكس هذه المزاعم.

واشار نويد بهروز، الى ان العملية تمت في خضم التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، والمستفيد من هذه العملية هو من يحاول اثارة الفتن والنعرات الطائفية في العراق.

واوضح مدير مكتب قناة العالم ببغداد، ان معظم التفجيرات التي نفذتها الطائرات المسيرة في العراق كانت اسرائيلية واميركية، وهناك اتهامات بتورط الكيان الاسرائيلي في محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي.


المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-11-2021

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