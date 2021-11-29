مراسل العالم يكشف مستجدات قضية اغتيال الكاظمي الفاشلة

العالم - مراسلون

وقال الزميل نويد بهروز خلال نشرة الاخبار، ان هناك محاولات فاشلة ارادت توجيه الاتهام الى فصائل المقاومة العراقية بالعملية التي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لكن نتائج التحقيق الاولية في هذه العملية اثبتت عكس هذه المزاعم.

واشار نويد بهروز، الى ان العملية تمت في خضم التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، والمستفيد من هذه العملية هو من يحاول اثارة الفتن والنعرات الطائفية في العراق.

واوضح مدير مكتب قناة العالم ببغداد، ان معظم التفجيرات التي نفذتها الطائرات المسيرة في العراق كانت اسرائيلية واميركية، وهناك اتهامات بتورط الكيان الاسرائيلي في محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي.



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