باقري: كيفية صيانة امننا شأن خاص بنا 

العالم - ايران

ووصف علي باقري كاني ، أهداف إيران في المشاركة في محادثات فيينا وما تريد إيران تحقيقه بأنه رفع العقوبات بشكل كامل.

كما شدد باقري كني على ان الطريقة التي نحمي بها أنفسنا أمر متروك لنا بالكامل.

وبحسب باقري فان التنفيذ الكامل لبنود القرار 2231 ، والحصول على ضمانات كافية لرفع العقوبات وعدم انسحاب امريكا من الاتفاق النووي مرى اخرى، وإنشاء آلية حقيقية للتحقق عمليا من تنفيذ الالتزامات ، واحتمالية متابعة استيفاء الخسائر جراء الحظر المفروض على ايران هي من الاهداف التي يتم متابعتها في اجتماع فيينا.

يشار الى ان جولة جديدة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 على مستوى نوابهم والمديرين السياسيين لوزراء خارجية هذه الدول بدأت مساء (الاثنين) في فندق كوبورغ بفيينا.

ويترأس علي باقري ، نائب وزير خارجية بلادنا ، الوفد الإيراني. ويرافقه في المحادثات فريق من الخبراء مكون من مهدي صفري ، نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية ، ورضا نجفي ، نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية ، وغلام رضا بناهي مساعد رئيس البنك المركزي ، وعلي فكري ، مساعد وزير الاقتصاد والمالية وأحمد أسد زاده مساعد الشؤون الدولية والتجارة بوزارة النفط وإبراهيم شيباني رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية .

وكان وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان قد اكد في مذكرة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم نكث العهود المنصوص عليها في الاتفاق النووي من قبل الغرب ، ولاجل إظهار حسن النية مستعدة لاطلاق محادثات جادة التوصل مع مجموعة 4+1 هدفها النهائي رفع العقوبات الأحادية وغير القانونية المفروضة على ايران.

وشدد على أن جمهورية إيران الإسلامية لديها "حسن نية" وتصميم جاد على هذا النحو ولديها الإرادة اللازمة للتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا.