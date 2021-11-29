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ختام اليوم الاول من المفاوضات النووية بين ايران و4+1

ختام اليوم الاول من المفاوضات النووية بين ايران و4+1
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

 اعلنت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، ختام الاجتماع الاول من الجولة الجديدة للمفاوضات النووية التي بدات عصر اليوم الاثنين في فيينا بين ايران ومجموعة 4+1.

العالم - ايران

يتبع ...

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