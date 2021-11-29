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المفوضية العراقية تحدد موعد إعلان نتائج الانتخابات

المفوضية العراقية تحدد موعد إعلان نتائج الانتخابات
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكدت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، إمكانية إعلان النتائج النهائية للانتخابات نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنها تتوقع قيام الهيئة القضائية بالنظر بنتائج الطعون خلال الساعات المقبلة.

العالم - العراق

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن للعراقية الإخبارية : "خلال الساعات القادمة ستنهي الهيئة القضائية النظر بالطعون الانتخابية والمصادقة عليها والبالغ عددها 1436".

وأضاف: "وبذلك ستكون المفوضية أدت ما عليها وتستعد للإعلان عن نتائج الانتخابات وأسماء الفائزين وحسب كل دائرة انتخابية بما فيهم الفائزون بأعلى الأصوات وكوتا النساء وكوتا الأقليات في الأيام المقبلة عبر شاشات التلفاز وربما يتم الإعلان نهاية الأسبوع الجاري".

وتابع أن "التغيير الذي حدث بموجب الطعون الأخيرة سيكون بـ (5) مقاعد عما أعلنت عنه في النتائج الأولية في أربيل ونينوى وكركوك وبغداد والبصرة، والتغيير حصل نتيجة إلغاء نتائج محطات ما أدى إلى حدوث فرق بالأصوات بين الفائز والخاسر".

وأشار إلى أن "المفوضية تحتاج لأيام قبل إعلان النتائج لأن قرارات الهيئة القضائية تستوجب بعض الوقت لتطبيقها".

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