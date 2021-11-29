أردنيون: لن يستطيع أحد حرف قرار الشعب الفلسطيني بإقامته دولته المستقلة

العالم-الأردن

لا حلول على حساب الأردن



وأكد الفايز في كلمة ألقاها خلال الفعالية، أن "القضية الفلسطينية ستبقى قضية الشعب الأردني الأولى، ولن يستطيع أحدٌ حرف قرار الشعب الفلسطيني بإقامته دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني".



وشدد رئيس الوزراء الأسبق أن "لا حلول للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، ولا حلول للقضية الفلسطينية دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة، مع عودة كافة اللاجئين وتعويضهم، وأي حديث غير ذلك هي بمثابة حلول عبثية، وعدائية، ومرفوضة".



وأوضح الفايز أن "الشعب الفلسطيني ما يزال يعاني من أبشع احتلال في تاريخ البشرية"، وأن الشعب الفلسطيني ما يزال "يناضل من أجل الحرية والاستقلال ويواجه قطعان المستوطنين، صباح مساء".



مركزية القضية الفلسطينية



وأكد المتحدثون خلال الفعالية، أن القضية الفلسطينية "تمر بمنعطف خطير، مع وجوب تضافر كافة الجهود الوطنية والدولية للدفاع عن قضية الأمة العربية الأولى وهي القضية الفلسطينية، التي تعتبر بمثابة القضية المركزية لها"، مؤكدين أن القضية الفلسطينية، ستبقى "قضيتهم الأولى".



وعُرض خلال الفعالية، فيلم وثائقي تحدث عن معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى معرض فن تشكيلي، وفقرة غنائية.



ووجه المشاركون في الفعالية نداء إلى الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، ومنظمات دولية، لنصرة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه.