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البيت الابيض يعلق على محادثات الغاء الحظر

البيت الابيض يعلق على محادثات الغاء الحظر
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن "هدفنا لا يزال عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي"، وذلك عقب استئناف محادثات الغاء الحظر بين طهران والقوى العالمية في فيينا.

العالم-الاميركيتان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "هدف الولايات المتحدة با هو عودة إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي لعام 2015"، متناسیة بان الطرف الذي انتهك الاتفاق النووي وخرج منه بشكل احادي الجانب هو امريكا وليست ايران .

واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا اليوم الإثنين بعد توقف دام خمسة أشهر.

وفي عام 2015، وقعت إيران ومجموعة "5+1" الاتفاق النووي، لكن في عام 2018، سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق بشكل احادي وغير قانوني وأعاد فرض الحظر الجائر على إيران.

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