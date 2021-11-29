العالم- خاص بالعالم

وقال الأعرجي في مؤتمرٍ صحفي في بغداد حولَ نتائج التحقيقاتِ الأوليةِ، اَنَّ هناك أدلةً واثباتاتٍ حول موقعِ انطلاقِ الطائرتين والعملُ جارٍ على كشفِ خيوطِ الاستهداف، وأشارَ الى أنَّ التحقيق سيكونُ بعيداً عن اي تدخلٍ من قبلِ ايّ جهةٍ وبعيداً عن السجالاتِ السياسية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. اعلان الرئيسُ التركي رجب طيب أردوغان أنَّ بلادَه ستتخذُ خطواتٍ لتحسينِ العلاقاتِ مع مصر وكيانِ الإحتلالِ الاسرائيلي على شاكلةِ التي اتخذتها في الأسابيعِ القليلةِ الماضيةِ مع الإمارات.

ونقلت وسائلُ الإعلام التركية عن اردوغان إنه قد يزورُ الإمارات في شباط فبراير؛ وتحركت تركيا كذلك لتحسينِ العلاقاتِ مع مصر والسعوديةِ لكنَّ المحادثات لم تسفرْ عن نتائجَ علنيةٍ تذكر.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.