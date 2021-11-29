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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

ظهور نتائج أولية حول تحقيق اغتيال الكاظمي.. وتحسين علاقات تركيا و"إسرائيل"

ظهور نتائج أولية حول تحقيق اغتيال الكاظمي.. وتحسين علاقات تركيا و
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد مستشارُ الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي اَنَّ اللجنةَ التحقيقية في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي لم تتهمْ ايَّ جهةٍ بالتورط في المحاولةِ واَنَّ التحقيقات مازالت مستمرة.

العالم- خاص بالعالم

وقال الأعرجي في مؤتمرٍ صحفي في بغداد حولَ نتائج التحقيقاتِ الأوليةِ، اَنَّ هناك أدلةً واثباتاتٍ حول موقعِ انطلاقِ الطائرتين والعملُ جارٍ على كشفِ خيوطِ الاستهداف، وأشارَ الى أنَّ التحقيق سيكونُ بعيداً عن اي تدخلٍ من قبلِ ايّ جهةٍ وبعيداً عن السجالاتِ السياسية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. اعلان الرئيسُ التركي رجب طيب أردوغان أنَّ بلادَه ستتخذُ خطواتٍ لتحسينِ العلاقاتِ مع مصر وكيانِ الإحتلالِ الاسرائيلي على شاكلةِ التي اتخذتها في الأسابيعِ القليلةِ الماضيةِ مع الإمارات.

ونقلت وسائلُ الإعلام التركية عن اردوغان إنه قد يزورُ الإمارات في شباط فبراير؛ وتحركت تركيا كذلك لتحسينِ العلاقاتِ مع مصر والسعوديةِ لكنَّ المحادثات لم تسفرْ عن نتائجَ علنيةٍ تذكر.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. ظهور نتائج أولية حول تحقيق اغتيال الكاظمي.. وتحسين علاقات تركيا و"إسرائيل"