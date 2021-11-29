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إنضمام إيران الى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

إنضمام إيران الى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

انضمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الى أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عامين في المؤتمر السنوي السادس والعشرين.

العالم - ايران

وتمت الموافقة على عضوية إيران في المجلس التنفيذي بالإجماع في المؤتمر السادس والعشرين للمنظمة الذي عقد في لاهاي اليوم الاثنين ، 29 ديسمبر 2021كما تتبوأ حاليا منصب نائب رئيس آسيا في المجلس.

ويعد المجلس التنفيذي بمثابة الهيئة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويضم 41 عضوا.

كما تعد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أهم معاهدة دولية تحظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية ، وقد تم الانتهاء منها في 13 يناير 1993 ودخلت حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997 وانضمت 193 دولة إلى الاتفاقية.

وفي اجتماع يوم الاثنين انضم العراق وباكستان وماليزيا أيضًا الى عضوية المجلس التنفيذي للفترة 2022-2024 بالاضافة الى ايران.

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