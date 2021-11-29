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بوغدانوف بحث في طهران التنسيق بين روسيا وإيران حول ملفات دولية والإقليمية

بوغدانوف بحث في طهران التنسيق بين روسيا وإيران حول ملفات دولية والإقليمية
الإثنين ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قام بزيارة عمل إلى طهران يوم الاثنين.

العالم-اوروبا

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن بوغدانوف حظي باستقبال نائب الرئيس الإيراني محسن رضائي والتقى وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان.

وتابع البيان أن الطرفين بحثا خلال محادثاتهما "مجمل القضايا المتعلقة بتطوير علاقات الصداقة التقليدية مع التركيز على تعميق الحوار السياسي ومواصلة التنسيق الوثيق في مجال السياسة الخارجية بين موسكو وطهران حول ملفات دولية وإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وجاء في البيان أيضا أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في منطقة الخليج الفارسي، والأوضاع في سوريا والعراق واليمن ولبنان وليبيا والأراضي الفلسطينية.

وتمت الإشارة إلى "ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي دعما لضمان الاستقرار وحسن الجوار في كل أراضي الشرق الأوسط بما يتفق مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة"، وفقا للبيان.

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