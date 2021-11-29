وصول أول سفير لكيان الاحتلال لدى البحرين إلى المنامة

العالم-البحرين

وكتب نائيه في تغريدة على "تويتر": "هبطت للتو في المنامة لبدء مهمتي كسفير لإسرائيل لدى مملكة البحرين".

وكان سفير البحرين في تل ابيب، خالد الجلاهمة، وصل في أغسطس الماضي إلى تل أبيب لتسلم منصبه، كأول سفير بحريني في فلسطين المحتلة.

وطبعت البحرين الى جانب بعض الدول العربية مثل البحرين والسودان المغرب علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي مما أثار موجة من الاستنكار والتنديد بالخطوة بين الشعوب الاسلامية والعربية وكذلك بين الدول المستقلة و الحرة في العالم العربي والاسلامي حيث اعتبرته طعنا في ظهر القضية الفلسطينية.