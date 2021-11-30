الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

عبد اللهيان وغوتيريش يبحثان المحادثات النووية بفيينا وملف أفغانستان

عبد اللهيان وغوتيريش يبحثان المحادثات النووية بفيينا وملف أفغانستان
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مكالمة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التطورات في أفغانستان والمحادثات النووية في فيينا.

العالم-إيران

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان أكد على ضرورة "عودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها الكاملة في الاتفاق النووي، وفي حال عودة هذه الأطراف، ستوقف إيران أيضا إجراءاتها التي اتخذتها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق".

وأضاف أن طهران لا تتجاهل الجولات الست السابقة من محادثات فيينا، مضيفا أنه "بصفتنا حكومة جديدة، فإننا نحتفظ بالحق في مراجعة ومناقشة القضايا المتنازع عليها باعتباراتنا الخاصة".

من جهته، رحب غوتيريش ببدء المحادثات النووية وأعرب عن دعمه الكامل لإحياء الاتفاق النووي، وأمله في تكون هناك نتائج للمحادثات.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف إلى بذل جهود لبناء الثقة فيما ينها وشدد على الدعم الكامل لذلك من الأمم المتحدة.

وبخصوص أفغانستان، أعرب الجانبان عن قلقهما من تفاقم الوضع الإنساني، وأكدا على ضرورة ضخ السيولة في اقتصاد هذا البلاد.

روابط ذات صلة

باقري كني يؤكد ضرورة الغاء الحظر الاميركي على ايران

البيت الابيض يعلق على محادثات الغاء الحظر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سلسلة غارات لطيران تحالف العدوان السعودي على صنعاء

عبد اللهيان وغوتيريش يبحثان المحادثات النووية بفيينا وملف أفغانستان

أوستن يأمر بإجراء تحقيق في غارة للقوات الأمريكية على سوريا عام 2019

أول تعليق أمريكي على مغادرة الدبلوماسيين الروس من واشنطن

وصول أول سفير لكيان الاحتلال لدى البحرين إلى المنامة

بوغدانوف بحث في طهران التنسيق بين روسيا وإيران حول ملفات دولية والإقليمية