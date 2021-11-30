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تزامنا مع أحداث سبها..

بيان تحذيري عاجل من البعثة الأممية في ليبيا

بيان تحذيري عاجل من البعثة الأممية في ليبيا
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

 حذرت البعثة الأممية إلى ليبيا،من ممارسات التي يمكن أن تحرم الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي في الانتخابات.

العالم - ليبيا

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" و"تويتر"، عن انزعاجها البالغ من استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها التي تنظر في الطعن بقرار استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت البعثة الأممية في بيان إلى تقارير عن قيام “مجموعة مسلحة يزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها” بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً.

وأضافت أن التقارير ذاتها تشير إلى منع قضاة “من الحضور شخصياً ومن أداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً، مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية”.

وفي وقت سابق قال مدير أمن سبها محمد بشر إن "عناصر عسكرية" داهمت مقر محكمة الاستئناف في المدينة ومنعت الموظفين والقضاة من ممارسة أعمالهم.

وأضاف مدير الأمن أن العناصر العسكرية حاصرت المحكمة "على غرار ما فعلته يوم الخميس الماضي".

يأتي هذا بينما قال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن قوة عسكرية طوقت مبنى محكمة سبها الابتدائية لليوم الثاني على التوالي، ومنعت القضاة والموظفين من الدخول.

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