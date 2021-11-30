ما المثير في الضغوط الامريكية في مباحثات فيينا النووية؟

العالم- خاص بالعالم

وقال اسماعيل في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الحكومة الايرانية الجديدة من جانبها ترى انها لديها مصلحة في مباحثات فيينا وتضغط من اجل انجاحها حتى يتم رفع جميع العقوبات والانفراج الاقتصادي الذي يأمله الشعب الايراني، لكن في المقابل يحاول الاتحاد الاوروبي الضغط على طهران لاجبارها على قبول شروط جديدة في الاتفاق النووي.

واوضح اسماعيل، ان موقف ايران من عودتها الى المفاوضات النووية رغم انسحاب امريكا بدون ايضاح اسباب مقبولة لأي من الاطراف الاخرى، لافتاً الى ان الاطراف الاوروبية قد انزعت من هذا الانسحاب المباشر من الاتفاقية الدولية دون وجه، لكن هذه الدول الاوروبية ومن بينها بريطانيا تنصاع لما تريده امريكا وتحاول قدر الامكان ارضاء القيادات الامريكية في البيت، معتبراً ان الامر ليس غريباً على الدول الاوروبية باعتبار ان هناك اتفاق غير معلن، بأنها تعترض على ما حدث ولكنها ستنصاع لما تريده الولايات المتحدة الامريكية.