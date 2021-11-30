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شاهد: ثوابت الوفد الايراني في مباحثات فيينا

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير الاستراتيجي حسين كنعاني مقدم، ان طهران ذهبت الى مباحثات فيينا برؤية واضحة وعزيمة قوية ولديها ثوابت فيما يتعلق بموضوع العودة الى الاتفاق النووي كما هو، ويدها مفتوحة للمفاوضات وجادة في الغاء جميع العقوبات.

العالم- خاص بالعالم

وقال مقدم في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان طهران متفائلة بوفدها المفاوض باتخاذ سياسة عقلانية ومنطقية في الابعاد جميعاً وسيكون نشطاً في المفاوضات النووية مع الاطراف الغربية، مشدداً على ان احد اهداف الوفد الايراني رفع الحظر الكامل عن الشعب الايراني، اضافة الى القضايا السياسية والقانونية والبرنامج النووي.

واوضح مقدم: ان ايران دخلت المرحلة النهائية من المفاوضات النووية ويجب رسم جدولة اعمالها بين الفرق المتفاوضة، مشيراً الى الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي مانوئيل ماكرون والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يؤكد ان ايران استطاعت ان توصل رسالتها الى الاطراف المتفاوضة 4+1 وترى ان الكرة الآن باتت في ملعب الاوروبيين والامريكيين، وان روسيا والصين والاتحاد الاوروبي ابدوا تفاؤلهم في هذا الجانب وقد تم اتخاذ خطوات ايجابية حتى الآن.

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