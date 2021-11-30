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خطيب زادة: الفريق المفاوض الإيراني يركز علی رفع الحظر

خطيب زادة: الفريق المفاوض الإيراني يركز علی رفع الحظر
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية سعید خطيب زادة ان فريق المفاوض النووي الإيراني وصل إلى فيينا للتاكد من رفع الحظر عن البلاد ويركز على تحقيق ذلك.

العالم - ايران

يتبع..

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