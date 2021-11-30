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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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إصابة مستوطن بجروح بعد طعنه في مستوطنة "كريات جات" بالداخل وانسحاب المنفذ من مكان العملية
مراسل العالم:انفجار قنبلة مغناطيسية ملصقة بسيارة تابعة لمسلحي طالبان في العاصمة الافغانية كابل
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رويترز: المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا النووية يقول إنه يشعر بتفاؤل كبير إزاء ما شاهده في اجتماع اليوم
رويترز عن مبعوث روسيا إلى محادثات فيينا: انتهاء الاجتماع الأول والجولة بدأت بنجاح إلى حد بعيد
امير عبداللهيان يعلن للمبعوث الروسي استعداد ايران لاستضافة قمة مسار استانه واجتماع وزراء الخارجية بشان سورية
امير عبداللهيان يعلن للمبعوث الروسي استعداد ايران لاستضافة قمة مسار استانه واجتماع وزراء الخارجية بشان سورية
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي واصفا مستوى التعاون الاقليمي بين طهران وموسكو بالمؤثر والمفيد
وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يؤكد على تنمية العلاقات بين ابوظبي وطهران
أمير عبداللهيان يوجه دعوة لوزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لزيارة طهران
إصابة مستوطن بجروح بعد طعنه في مستوطنة "كريات جات" بالداخل وانسحاب المنفذ من مكان العملية
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش
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