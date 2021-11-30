الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد 'أوميكرون'

اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد 'أوميكرون'
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، نقلا عن مصادر حكومية، أن اليابان أكدت أول حالة إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" في أراضيها.

العالم - أسيا والباسفيك

وكانت الحكومة اليابانية قررت إغلاق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب، لمنع انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، اعتبارا من يوم غد الأربعاء بحسب "رويترز".

حيث دفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي اكتشف في جنوب إفريقيا، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية "أوميكرون"، عددا من الدول إلى الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.

ورغم إجراءات حظر السفر، إلا أن العديد من الدول أعلنت ظهور إصابات بالمتحور "أوميكرون" على أراضيها، مع فرض العديد من التحذيرات بضرورة الحيطة واتباع الإجراءات الوقائية ودعوة مواطنيها إلى أخذ اللقاحات.

روابط ذات صلة

للحد من انتشار المتحور 'أوميكرون'..اليابان تغلق حدودها

اليابان تشدد الضوابط الحدودية بسبب متحور "أوميكرون"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل السياحة البحرية ستحقق حلم عشاق كرة القدم؟

5 جرحى على الأقل بانفجار قنبلة وسط كابل

مدير الداخلية في الديمقراطي اللبناني: البدء بتوزيع المازوت الإيراني بالتعاون مع حزب الله خلال الأسبوعين المقبلين

لافروف: الولايات المتحدة أحاطت روسيا بقواعد عسكرية

الاحتلال يهدم منزل فلسطيني في القدس+فيديو

اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد 'أوميكرون'