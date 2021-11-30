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إلغاء رحلة لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود في بيلاروس

إلغاء رحلة لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود في بيلاروس
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مطار مينسك أنه تم إلغاء رحلة كانت ستقوم بها الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، لإجلاء مهاجرين عراقيين إلى مدينة أربيل شمالي العراق.

العالم-العراق

وقامت الخطوط الجوية العراقية، بـ4 رحلات الأسبوع الماضي، لإعادة مواطنين عراقيين إلى بلادهم، بعد أن حاولوا دون جدوى الوصول من بيلاروس إلى الاتحاد الأوروبي.

وبلغ مجموع الرحلات التي قامت بها الخطوط العراقية لإجلاء العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا، 5 رحلات خلال شهر نوفمبر الجاري، وأعادت حوالي 1900 مواطن إلى وطنهم العراق.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية قد اعلنت اعتزام السلطات تسيير آخر رحلة، الثلاثاء، عبر الخطوط الجوية العراقية لإجلاء المواطنين العالقين على الحدود البولندية البيلاروسية.

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