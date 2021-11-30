الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كتل عراقية تعلن موقفها من استمرار التواجد الاميركي في العراق

كتل عراقية تعلن موقفها من استمرار التواجد الاميركي في العراق
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

طالبت اطراف سياسية عراقية بتوحيد الأحزاب والكتل لطرد القوات الأميركية من العراق بعد ان تم تحديد المدة الزمنية لخروجها، مشددة على ضرورة عدم تجاهل الاستفزازات الأميركية الرامية الى استمرار تواجد قواتها في العراق.

العالم-العراق

وقال عضو كتلة صادقون في مجلس النواب العراقي، فاضل جابر، ان "استمرار التواجد الأميركي في العراق بعد انتهاء المدة المحددة لخروجها، سيؤدي الى خلق انقسامات داخل البلاد"، لافتا الى "أهمية ردع أي محاولة من شأنها التلاعب بمشاعر العراقيين من قبل الجانب الأميركي بشأن بقاء قواتها في العراق".

من جهة أخرى، اكد عضو كتلة بدر في مجلس النواب حامد عباس، ان "هناك حاجة ملحة لتوحيد المواقف وخاصة المتعلقة بالمكون الشيعي من اجل اخراج القوات الأميركية من العراق، وعدم فسح المجال امام بعض الأطراف للمطالبة ببقائها داخل الأراضي العراقية".

من جانب آخر، رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان "قيام الجانب الأميركي بتزويد القواعد التي تتواجد بها قواته داخل العراق بمنظومة سي رام للدفاع الجوي ماهو الا دليل على استمرار تواجدها وعدم خروجها من العراق، وبالتالي فأن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيدا كبيرا لإخراجها بالقوة من البلاد".

المصدر:المعلومة

روابط ذات صلة

سوريا - العراق: «داعش» تعود.. لتبقى أميركا

مساعدات لوجستية وتعاون استخباراتي: أميركا ترعى انبعاث «داعش» في سوريا

لا انسحاب أميركياً من العراق: هذه فُرصتنا

'أوستن' يعلن موعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: اقالات الحكومة السودانية الجديدة وموقف الشعب منها

ميسي يفوز بلقب أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة

ترقب وحذر في السودان قبيل مظاهرات نحو القصر الرئاسي

ما السر وراء القصف المتواصل لصنعاء ؟

بالفيديو.. قصص وجروح يمنية بعد خروج الغزاة من الحديدة

مباحثات فيينا بين تهويل الغرب وثوابت ايران