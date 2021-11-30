البدء بتوزيع المازوت الإيراني بالتعاون مع حزب الله خلال الأسبوعين المقبلين

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عقدت مديرية الداخلية في الحزب الديمقراطي اللبناني اجتماعاً تنظيمياً للدوائر الحزبية، ترأسه عضو المجلس السياسي ومدير الداخلية لواء جابر، الذي أكّد أن "المرحلة تتطلّب التعالي عن صغائر الأمور والإلتفات إلى هموم الناس ومشاكلهم ويومياتهم، ولا شكّ أنّنا أحزاباً سياسية تتعاطى الشأن العام والسياسة إلاّ أنّ الوقوف إلى جانب أهلنا اليوم هو أولويّة الأولويات، ولو جاء على حساب عملنا الحزبي ومصلحتنا الحزبية".

وشدّد على ضرورة التكاتف والتعاون لتأمين أكبر قدر ممكن من متطلبات أهلنا وحاجياتهم، مشيراً إلى البدء بتوزيع مادة المازوت الإيراني بالتعاون مع الإخوة في حزب الله خلال الأسبوعين المقبلين، إذ يبقى الهم الأساسي قبل نهاية الشهر الحالي وشهري كانون الثاني وشباط 2022 هو تأمين المنازل كافة بمادة المازوت المدعوم".