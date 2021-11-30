رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يحضرون اجتماع البرلمان غدا

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الثلاثاء اشار موسوي الى الاجتماع المشترك لمجلس الشورى ومجلس القضاء الاعلى الذي عقد يوم الاحد بهدف تحقيق المزيد من التناغم والتعاضد لحل مشاكل البلاد وقال: انه ولمناسبة يوم مجلس الشورى الاسلامي سيحضر اعضاء الحكومة بمعية رئيس الجمهورية اجتماع المجلس يوم الاربعاء.

واضاف: سيتم خلال هذا الاجتماع المشترك بين المجلس والحكومة مناقشة مختلف القضايا وسيدرج التعاضد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في جدول الاعمال.

يذكر ان اعضاء مجلس القضاء الاعلى برئاسة حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي حضروا يوم الاحد اجتماع مجلس الشورى الاسلامي حيث جرى البحث حول اهم القضايا بين السلطتين وسبل حل القضايا والمشاكل.