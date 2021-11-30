الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٩:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يحضرون اجتماع البرلمان غدا

رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة يحضرون اجتماع البرلمان غدا
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني نظام الدين موسوي بان رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي واعضاء الحكومة سيحضرون غدا الاربعاء اجتماع المجلس.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الثلاثاء اشار موسوي الى الاجتماع المشترك لمجلس الشورى ومجلس القضاء الاعلى الذي عقد يوم الاحد بهدف تحقيق المزيد من التناغم والتعاضد لحل مشاكل البلاد وقال: انه ولمناسبة يوم مجلس الشورى الاسلامي سيحضر اعضاء الحكومة بمعية رئيس الجمهورية اجتماع المجلس يوم الاربعاء.

واضاف: سيتم خلال هذا الاجتماع المشترك بين المجلس والحكومة مناقشة مختلف القضايا وسيدرج التعاضد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في جدول الاعمال.

يذكر ان اعضاء مجلس القضاء الاعلى برئاسة حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي حضروا يوم الاحد اجتماع مجلس الشورى الاسلامي حيث جرى البحث حول اهم القضايا بين السلطتين وسبل حل القضايا والمشاكل.

روابط ذات صلة

ايران.. رؤساء السلطات الثلاث يؤكدون على التحرك لحل المشاكل الاقتصادية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل السياحة البحرية ستحقق حلم عشاق كرة القدم؟

5 جرحى على الأقل بانفجار قنبلة وسط كابل

مدير الداخلية في الديمقراطي اللبناني: البدء بتوزيع المازوت الإيراني بالتعاون مع حزب الله خلال الأسبوعين المقبلين

لافروف: الولايات المتحدة أحاطت روسيا بقواعد عسكرية

الاحتلال يهدم منزل فلسطيني في القدس+فيديو

اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد 'أوميكرون'