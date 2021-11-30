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لافروف: الولايات المتحدة أحاطت روسيا بقواعد عسكرية

لافروف: الولايات المتحدة أحاطت روسيا بقواعد عسكرية
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة أحاطت روسيا بقواعد عسكرية من جميع الجهات وبدأت بإثارة وتضخيم الهيستيريا العسكرية على حدودنا.

العالم - روسيا

وأضاف وزير الخارجية الروسي، في ندوة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الحوار من أجل المستقبل"، إن "حقيقة أن الولايات المتحدة أحاطتنا بقواعدها العسكرية من جميع الجهات هي على الأرجح حقائق يعرفها أي تلميذ في المدرسة، ومع ذلك، فإن هذه الهستيريا (على الحدود الروسية) تُثار باستمرار".

وأعربت كييف ودول غربية مؤخرا عن قلقها بشأن "تركيز" القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، في الوقت التي أكدت فيه موسكو أن قواتها تتحرك داخل أراضيها ولا تمثل تهديدا لأحد.

وقال الكرملين إن موسكو تنقل القوات داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص، مضيفا أن ذلك لا يهدد أحدا ولا ينبغي أن يزعج أحدا.

وأوضح أن أي دولة لها منطقة غير مستقرة بحدودها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها.

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