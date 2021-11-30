الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
١١:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

طبيب روسي يكشف عن طرق الوقاية من سلالة "أوميكرون"!

طبيب روسي يكشف عن طرق الوقاية من سلالة
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

 كشف الطبيب والإعلامي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، عن طرق الوقاية من سلالة "أوميكرون" لفيروس "كورونا".

العالم - علوم وتكنولوجيا

جاء ذلك على لسانه في مقابلة مع الخدمة الاجتماعية الروسية للأنباء حيث قال إنه على قناعة بأن أي متحوّر تجديد لعدوى "كوفيد – 19" سيكون أكثر قدرة على التفشي، مقارنة بمتحوّرات سابقة، ما يعد أمرا طبيعيا بالنسبة إلى تطور الفيروس.

وأضاف قائلا إن "التطعيم الشامل فقط يمكن أن يساعدنا في الانتصار على الفيروس التاجي".

ومضى قائلا:"إن تعاطي جرعة ثالثة للقاح يعد في الوقت الراهن وسيلة وقائية وحيدة، إذ أن تعاطي الجرعتين يحمي 60 – 70% للمسنين من سلالة "دلتا". وربما لن يحمي تعاطي الجرعتين إلا 20 – 30% منها ضد سلالة "أوميكران". لذلك لا بد من تعاطي الجرعة الثالثة المعززة ضد الفيروس التاجي".

فيما لم يستبعد الطبيب أن يتحمل المرضى متغيرات جديدة من الفيروس التاجي أسهل، مقارنة بمتغير "دلتا". بينما لم يستبعد كذلك إدخال تعديلات في اللقاحات خصيصا لمكافحة متغير "أوميكرون".

روابط ذات صلة

الصحة العالمية: "أوميكرون" يحتاج إلى اتفاق عالمي لمكافحة الأوبئة

"أوميكرون".. 7 أشياء يجب معرفتها عن سلالة كورونا الجديدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان جراء حريق بمبنى في برشلونة

رئيس وزراء إثيوبيا يدعو جبهة أورومو للاستسلام

البعثة الأممية في ليبيا تؤكد التزامها بإجراء الانتخابات وفق خارطة الطريق

في 8 شهور .. المركزي الايراني طرح 18.1 مليار دولار بسوق الصرف

تركيا تعتقل 134 شخصا على الأقل يشتبه في انتمائهم لمنظمة غولن

الشيخ قبلان للراعي: لا حياد مع الإحتلال