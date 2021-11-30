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تصعيد أميركي قبيل المحادثات النووية مع ايران في فيينا

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكدت ايران انها ستتوجه الی محادثات فيينا بإرادة قوية لالغاء الحظر الجائر علی الشعب الايراني، أملة أن يقابلها الطرف الاخر بحسن نية وارادة جدية للتوصل الی اتفاق عملي وكامل بدلاً من اثارة الشبهات والحرب النفسية التي تشنها علی طهران.

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وهدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده انه اذا لم تكن لدی الطرف الاخر ارادة جادة للتوصل الی اتفاق عملي واذا كانت نواياهم غيربناءة فسترد ايران بالتأكيد بشكل مناسب.

وأعلن نائب وزير الخارجية الايرانية علي باقري ان المحادثات في نهاية الشهر لن تتمحور حول الملف النووي لأن تلك الملفات اكتملت في عام 2015 عندما تم التوصل الی الاتفاق النووي مع الاطراف المعنية.

وأضاف باقري ان هذه المحادثات ستركز علی رفع العقوبات غيرالقانونية المفروضة علی ايران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.

وأصدرت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون في الخليج الفارسي بياناً مشتركاً لتوجية رسائل الی ايران؛ ما اعتبره الكثير من الخبراء انه يأتي في سياق خلق مناخات تصعيدية واستعراضات كلامية ليس لها أي أساس من الصحة.

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