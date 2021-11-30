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بلينكن يحذر من أي "عدوان" روسي على أوكرانيا سيؤدي إلى رد "خطر"

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

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