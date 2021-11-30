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فيديوغرافيك.. اعرف المزيد عن 'أوميكرون' وسبب المخاوف العالمية منه؟

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

دفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية "أوميكرون"، عددا من الدول إلى الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.

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