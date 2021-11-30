مستوى قياسي لحجم ترانزيت السلع عبر ايران

العالم - ايران

وأوضح " روح الله لطيفي" في بيان اليوم الثلاثاء، أن ترانزيت البضائع بلغ 1.153 مليون طن في الشهر المذكور وهو رقم قياسي شهري.

من جهة ثانية أكد أن تجارة ايران الخارجية سجلت في شهر آبان، 11.592 مليون طن بقيمة 8.319 مليار دولار بنمو سعري 27 بالمئة عن العام السابق.

وأشار المتحدث أن صادرات ايران سجلت 8.557 مليون طن بـ 4.026 مليار دولار بزيادة سعرية 16 بالمئة.

لطيفي بيّن أن الصين تصدرت مستوردي السلع من ايران بالشهر الثامن بـ 2.443 مليون طن بقيمة 1.359 مليار دولار تلاها بالترتيب كل من العراق 1.896 مليون بقيمة 640 مليون دولار وتركيا 335 الف طن بـ 371 مليون دولار والامارات 687 الف طن بـ 345 مليون دولار وافغانستان 267 الف طن بـ 145 مليون دولار.

ونوه الى أن من أهم السلع المصدرة الغاز الطبيعي المسال والميثانول والبولي اثيلين ومنتجات الحديد والبروبان المسال وسبائك الحديد والقطران والكاثود والصلب.