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مسؤول بحزب الله: الأميركي يراهن على الانتخابات النيابية للسيطرة على لبنان

مسؤول بحزب الله: الأميركي يراهن على الانتخابات النيابية للسيطرة على لبنان
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله عبد الله ناصر أن الأميركي يراهن على الانتخابات النيابية المقبلة من أجل السيطرة على لبنان، وتحويله من ضفة إلى أخرى، أي من مشروع مقاوم وممانع لديه قوة كبيرة جدا يعتمد عليها لمنع الإسرائيلي من تحقيق أي أطماع أو تعد على لبنان، إلى بلد ملحق بالتطبيع، ولا يملك أي قوة ولا إرادة.

العالم_لبنان

واشار اليوم الثلاثاء خلال لقاء مع لجان العلاقات العامة في قرى أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى أن الأميركي يعتقد أنه إذا ربح الانتخابات النيابية المقبلة، يمكنه فرض سياسته التي يريدها بدءا من تغيير رئيس الجمهورية إلى تشكيل الحكومة التي يريد، فضلا عن إلزام لبنان التوقيع مع العدو الإسرائيلي بما يتناسب مع مصالحه في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ليسيطر على الثروة النفطية، ولكن لبنان ليس كذلك، فهو لا يحكم إلا بالتوافق والتفاهم، سواء حصلت أميركا وحلفاؤها على الأكثرية النيابية أو لم تحصل عليها.

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