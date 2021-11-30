مسؤول بحزب الله: الأميركي يراهن على الانتخابات النيابية للسيطرة على لبنان

العالم_لبنان

واشار اليوم الثلاثاء خلال لقاء مع لجان العلاقات العامة في قرى أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى أن الأميركي يعتقد أنه إذا ربح الانتخابات النيابية المقبلة، يمكنه فرض سياسته التي يريدها بدءا من تغيير رئيس الجمهورية إلى تشكيل الحكومة التي يريد، فضلا عن إلزام لبنان التوقيع مع العدو الإسرائيلي بما يتناسب مع مصالحه في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ليسيطر على الثروة النفطية، ولكن لبنان ليس كذلك، فهو لا يحكم إلا بالتوافق والتفاهم، سواء حصلت أميركا وحلفاؤها على الأكثرية النيابية أو لم تحصل عليها.