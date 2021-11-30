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سوريا تعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات ضمن مواد معدة للتصدير إلى السعودية (صور)

سوريا تعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات ضمن مواد معدة للتصدير إلى السعودية (صور)
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الجهات المختصة السورية، ضبط كميات كبيرة من الحبوب المخدرة كانت مخبأة ضمن شحنة مواد غذائية، كانت في طريقها للتصدير، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوع.

العالم-سوريا

أشار مصدر في الجهات المختصة في تصريح لمراسل سانا إلى أنه من خلال معلومات وتحريات مكثفة حول مجموعة من المهربين والمتاجرين بالمخدرات أوقفت الجهات المختصة سيارة شاحنة نوع "انترا" بريف دمشق وبتفتيشها تبين أنها تحمل أكياسا من الحبوب المخدرة من نوع "كبتاغون" ضمن شحنة معكرونة كانت معدة للتصدير إلى السعودية بوزن 170 غراما لكل كيس وبوزن إجمالي يقارب الـ 525 كيلوغراماً.

ولفت المصدر إلى أنه تم رش مادة الفلفل لتضليل الأجهزة والكلاب المدربة على كشف المواد المخدرة، مبيناً أنه تمت مصادرة المواد، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات السورية مرارا عن مصادرة شحنات من حبوب الكبتاغون، آخرها في 24 من الشهر الحالي تضمنت 525 كيلوغراما مخبأة أيضا في أكياس معكرونة.

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سوريا تعلن إحباط تهريب شحنة مخدرات ضمن مواد معدة للتصدير إلى السعودية (صور)

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