غموض حول فعالية لقاحات كورونا ضد فيروس أوميكرون

العالم - أوروبا

مع تزايد المخاوف عالميا بشأن متحور أوميكرون، أعلنت دول أمريكا اللاتينية عن قيود جديدة على المسافرين من الدول الأفريقية لاحتواء انتشار المتغير الجديد في المنطقة.

وشددت كلاً من كوبا والبرازيل القيود على المسافرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بالاضافة الى اثبات التطعيم واجراء ثلاثة اختبارات "بي سي آر" ، والحجر الصحي لمدة سبعة أيام. فيما أرجئت الارجنتين وتشيلي استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى إفريقيا، كما ستفرض حجرا صحيا لاسبوعين على الأشخاص الذين ذهبوا إلى إفريقيا في آخر أربعة عشر يوماً، حتى لو تم تطعيمهم بالكامل.

في الولايات المتحدة قال الرئيس جو بايدن أن إدارته تعمل مع مصنعي اللقاحات لتعديل اللقاحات والطلقات المعززة، مشيرا الى أنه عاجلاً أم آجلاً، سيرى الامريكيون حالات لهذا النوع الجديد الذي هو مدعاة للقلق، وليس سببا للذعر. ومن المقرر أن تدخل قيود السفر حيز التنفيذ على الاجانب القادمين من جنوب إفريقيا. وحث بايدن كل شخص يبلغ من العمر خمسة أعوام أو أكبر علی الحصول على اللقاحات، وعلى من يبلغ ثمانية عشر عاما وما فوق بالحصول على جرعة تعزيز إضافية.

وتتوقع شركة فايزر، أن يكون عقارها التجريبي المضاد للفيروسات فعالاً ضد المتغير أوميكرون، وعبر الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا عن ثقته في مقابلة مع قناة أمريكية، بأن هذا الدواء يعمل مع جميع الطفرات المعروفة، بما في ذلك طفرة أوميكرون. وتقدمت شركة فايزر بطلب للحصول على تصريح طارئ لـباكسلوفيد الأسبوع الماضي وقالت الشركة أن العقار أظهر فعالية بنسبة تسعة وثمانين بالمئة في منع دخول المستشفى أو الوفاة لدى الأشخاص المعرضين للخطر.