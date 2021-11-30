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العراق.. المفوضية توضح حقيقة إعلان النتائج النهائية للانتخابات

العراق.. المفوضية توضح حقيقة إعلان النتائج النهائية للانتخابات
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أوضحت مفوضية الانتخابات العراقية، الثلاثاء، حقيقة إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من شهر اكتوبر/تشرين الاول.

العالم-العراق

وذكرت المفوضية في بيان، إنه "تم رصد أن بعض الوثائق التي يطلق عليها النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية لعام 2021 تم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تحث الجميع على الانتظار حتى يتم إعلانها بشكل رسمي".

وأضافت، "حتى ذلك الوقت تابعوا الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمفوضية للحصول على معلومات رسمية موثوقة".

وتداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وثائق ادعت أنها نتائج الانتخابات النهائية.

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