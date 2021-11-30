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سانا: مرتزقة الاحتلال التركي يسرقون أعمدة وكابلات كهربائية بريف الحسكة

سانا: مرتزقة الاحتلال التركي يسرقون أعمدة وكابلات كهربائية بريف الحسكة
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة "سانا"، ان مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية واصلت نهب الممتلكات العامة وممتلكات الأهالي في قرى رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن إرهابيين من تنظيم ما يسمى “عاصفة الشمال” أقدموا على تفكيك وسرقة الأعمدة الكهربائية والأبراج في قرية أم عشبة بريف رأس العين ونقلها إلى مقرات ومخازن أنشؤوها لهذا الغرض تمهيدا لتهريبها إلى خارج البلاد بالتعاون مع سماسرة وتجار أتراك.

وتندرج عمليات السرقة والنهب التي ينفذها الإرهابيون بشكل ممنهج للممتلكات والمرافق العامة في المناطق التي يحتلونها تتم بتغطية ودعم من سلطات النظام التركي وذلك في سياق مخططات نظام أردوغان لنهب وتدمير ثروات ومقدرات الدولة السورية.

وأقدمت مرتزقة الاحتلال التركي مما يسمى “صقور الشمال” و”فيلق الرحمن” و”الحمزة” و”الشرقية” خلال الأيام الماضية على تفكيك وسرقة ما تبقى من أعمدة الكهرباء والكابلات من قرى مريكيس وباب الخير ومباركية وأم العصافير بريف الحسكة الشمالي الغربي ونقلها إلى مقراتهم.

المصدر: سانا

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سانا: مرتزقة الاحتلال التركي يسرقون أعمدة وكابلات كهربائية بريف الحسكة

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