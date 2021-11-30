الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مصري يعرض طفله للبيع عبر فيسبوك لسبب غريب!

مصري يعرض طفله للبيع عبر فيسبوك لسبب غريب!
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

تجرد رجل مصري من مشاعر الإبوة ، وعرض طفله الذي يبلغ من العمر 5 سنوات ، للبيع مقابل مبلغ من المال بدعوى " التبني" .

العالم - منوعات

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة ، بلاغاً يفيد بقيام أحد الأشخاص بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالي "بدعوى التبني" من خلال صفحته الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وقـام بعرض صورة شخصية للطفل ،وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه مقيم بحلوان "له معلومات جنائية"وبرفقته نجله البالغ من العمر 5 سنوات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرا لكونه يعول ٥ أطفال ومروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني من خلال موقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

روابط ذات صلة

بعد أيام من زواجه.. شاب هندي يبيع زوجته مقابل "موبايل"!

لتحفيز الإنجاب .. قرية صينية تمنح 15 ألف دولار لمن ينجب طفلاً

شاهد.. طفل ظل وحيدا في الغابة 3 ايام هذه كانت حالته!

فيديو مرعب.. لحظة خطف طفل مصري وما فعله ملثمون بأمه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أكثر من 10 آلاف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الايرانية

الرئيس العراقي يبحث مع زيدان الانتخابات البرلمانية

بو حبيب من منتدى الاتحاد من اجل المتوسط: نتمنى مواصلة دعم لبنان

مسؤول بحزب الله: الأميركي يراهن على الانتخابات النيابية للسيطرة على لبنان

تظاهرات حاشدة في الخرطوم تتجه نحو القصر الرئاسي

لبنان خال من متحور أوميكرون