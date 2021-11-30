مصري يعرض طفله للبيع عبر فيسبوك لسبب غريب!

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وكانت تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة ، بلاغاً يفيد بقيام أحد الأشخاص بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالي "بدعوى التبني" من خلال صفحته الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وقـام بعرض صورة شخصية للطفل ،وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه مقيم بحلوان "له معلومات جنائية"وبرفقته نجله البالغ من العمر 5 سنوات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرا لكونه يعول ٥ أطفال ومروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني من خلال موقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.