كيف ينعكس إعلان النتائج الانتخابية على الاوضاع في العراق؟

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أنه وفق مفوضية الانتخابات العراقية فان عدد المشاركين في الانتخابات الأخيرة يتجاوز 11 مليون ناخب وذلك بواقع 44 % ، معتبرا ان الحديث عن هذه النسبة توجد فيها مغالطة وان المتلقي عندما يسمع بهذه النسبة يقول انها نسبة الشعب العراقي، ولكن الحقيقة ان 44% هي نسبة الذين حدثوا بياناتهم الانتخابية وبطاقتهم الالكترونية الذين كانوا 16 مليون ناخب.

وكانت قد اعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من شهر اكتوبر/تشرين الاول.

واوضحت المفوضية ان الهيئة القضائية أكملت البت في جميع الطعون والطعون أحدثت خمسة تغييرات في بغداد ونينوى وأربيل وكركوك والبصرة.

واضافت ان عدد الناخبين الكلي بلغ أكثر من 22 مليوناً وان عدد المصوتين بلغ أكثر من تسعة ملايين ناخب، حيث بلغ أعداد المصوتين بلغ 9 ملايين و629 ألفا و601 مصوت بنسبة تصويت بلغت 44%.

نتائج الانتخابات في كربلاء:

الدائرة الاولى- عدد المقاعد 4

طارق كطيفة العجلان

فراس تركي عبد العزيز المسلماوي

نفوذ حسين عبد الصاحب

شيماء عليوي عبيد

الدائرة الثانية: عدد المقاعد 3

ياسر صخيل المالكي

حسين عبد حسين

منال حميد شرموط- كوتا

الدائرة الثالثة- 4 مقاعد

محمد جاسم محمد

رائد عبد الرضا هادي

احمد جواد ماضي عبيد

ابتسام هاشم عبد حسين- كوتا

نتائج محافظة بابل:

الدائرة الاولى- 4 مقاعد

اسكندر وتوت

ياسر حميد

حيدر المطيري

حنان الفتلاوي- كوتا

الدائرة الثانية- 4 مقاعد

نداء حسن الكريطي

أحمد فواز مظهر

مصطفى خليل الكرعاوي

أمير محمد المعموري

الدائرة الثالثة

حسين علي رضا السعيدي

ثائر عبد الكاظم الجبوري

علي تركي جسوم المنصوري

سها باسم عبد الامير- كوتا

الدائرة الرابعة - 5 مقاعد

سلام هادي كاظم عبود الشمري

ثامر ذيبان عبود

عدنان فيحان الدليمي

ياسر هاشم علي الحسيني

مها فاضل كاظم الجنابي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...