العالم - خاص بالعالم

رئيس الحكومة الاثيوبي أبيي أحمد حث المتمرّدين في تيغراي على "الاستسلام"، مؤكدًا أن الجيش يقترب من النصر بعد أسبوع على إعلانه أنه سيتوجّه إلى الجبهة لقيادة قواته.

أبيي أحمد الذي ظهر في مقطع فيديو مرتديًا زيًا عسكريًا إلى جانب قوات الجيش قال إن شباب تيغراي يتساقطون كأوراق الشجر وإنهم مهزومون وأن قيادتهم لا رؤية لديها ولا خطة واضحة.



وقال أبيي أحمد:"ادعو شباب تيغراي إلى الإستسلام بدل الهزيمة وبدل أن يتساقطوا كأوراق الشجر فالجيش الإثيوبي يقترب من تحقيق النصر".

وقد ظهر أبيي أحمد في منطقة تبدو أنها إقليم عفر الذي شهد مواجهات في الأسابيع الأخيرة بحيث تقدّم مقاتلو جبهة تحرير شعب تيغراي نحو منطقتي عفر وأمهرة لمحاولة السيطرة على طريق استراتيجي يربط جيبوتي بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا هذا فيما ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الجيش وقوات خاصة من منطقة عفر سيطرت على بلدة شيفرا.

في المقابل وصف الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي الانتصار العسكري الذي أعلنه الرئيس الإثيوبي بأنه "مهزلة" يتخلّلها "مناورات سخيفة".

ودفعت المخاوف من أن يصل متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي إلى العاصمة الاثيوبية كلّا من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة واليونان ودول أخرى إلى الطلب من رعاياها مغادرة اثيوبيا في أقرب وقت ممكن.

هذا واندلعت الحرب مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر2020 عندما أرسل الرئيس الأثيوبي قوات إلى تيغراي للإطاحة بـ"جبهة تحرير شعب تيغراي"، في خطوة قال إنها للرد على هجمات ينفّذها عناصر الحركة ضد معسكرات للجيش وقد أسفر النزاع حتى الآن عن سقوط آلاف القتلى ونزوح مليوني شخص وبات يهدد مئات آلاف الأشخاص بالمجاعة.

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