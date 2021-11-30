الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١
٠٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مفوضية الانتخابات العراقية: أعداد المصوتين بلغ 9 ملايين و629 ألفا و601 مصوت بنسبة تصويت بلغت 44%

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

افتتاح المركز التجاري الإيراني بالمنطقة الحرة في دمشق +صور

شاهد..حملة الإعتقالات الأشرس لقوات الإحتلال في الضفة الغربية

وزيرا خارجية الجزائر والصين يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

الاحتلال يعتقل طالبًا شرق بيت لحم وفتى جنوب نابلس

بلينكن يحذر من 'العدوان الروسي' على أوكرانيا

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل لتفريق المتظاهرين قرب القصر الرئاسي