اللواء سلامي يشيد بجهود الكوادر الصحية في مكافحة كورونا

العالم - ايران

وثمّن اللواء سلامي، خلال لقائه وزير الصحة بهرام عين اللهي مع عدد من مساعديه في مقر قيادة الحرس الثوري اليوم الثلاثاء بهدف تكريم جهود الحرس الثوري والتعبئة في المشاركة بحملات التطعيم العام بلقاحات كورونا، الاواصر المتينة والتعاون بين الحرس الثوري والكوادر الصحية والعلاجية التي جسّدت القيم والمبادئ الاصيلة التي يؤمن بها الشعب.

ووصف الجهود المبذولة بشأن التطعيم الشامل للمواطنين خلال الاشهر الاخيرة بأنه يكتسب الاهمية والقيمة، وعدّه عزّز وجاهة ايران في القطاع الطبي على الصعيد العالمي بشكل كبير.

ودعا الى التركيز والاهتمام بتنفيذ القواعد الصحية بهدف الاستمرار في خفض معدلات الاصابة بالوباء في البلاد.

واشاد بالجهود التضحوية التي بذلتها وزارة الصحة والكوادر الصحية في البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا وعدّها فريدة وتماثل مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات).