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بلينكن يحذر من 'العدوان الروسي' على أوكرانيا

بلينكن يحذر من 'العدوان الروسي' على أوكرانيا
الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاتفيا، من أن أي "عدوان روسي" جديد على أوكرانيا سيستدعي ردا "خطرا"، بحسب تعبيره.

العالم ـ الأميركيتان

وأكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللاتفي ادغارز رينكيفيكس أن "أي تحركات تصعيدية من جانب روسيا ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة وللاتفيا، وأي عدوان جديد ستكون له تداعيات خطرة".

ولم يحدد بلينكن طبيعة الرد الأمريكي المحتمل، مشيرا إلى أنه يريد أولا "استشارة" حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء والأربعاء في عاصمة لاتفيا، ريغا.

وتابع قائلا: "نحن قلقون جدا بشأن التحركات التي نراها من قبل الفرق الروسية على الحدود الأوكرانية".

من ناحية أخرى شدد أنتوني بلينكن على أن واشنطن تعمل، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات جديدة على النظام البيلاروسي المتهم باستخدام المهاجرين بطريقة "وقحة"، "كأسلحة لزعزعة استقرار الدول الأوروبية المجاورة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لروسيا.

وأكد الرئيس الروسي خلال مشاركته في منتدى "روسيا تنادي!" اليوم الثلاثاء، أنه إذا ظهرت بأوكرانيا منظومات صواريخ يمكنها الوصول إلى موسكو في بضع دقائق فإن روسيا ستضطر للرد بتهديدات مماثلة.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "أحاطت روسيا بقواعد عسكرية من جميع الجهات، وبدأت بإثارة وتضخيم الهستيريا العسكرية على حدودنا".

وأعربت أوكرانيا ودول غربية مؤخرا عن قلقها بشأن "حشد" القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، في الوقت التي أكدت فيه موسكو أن قواتها تتحرك داخل أراضيها ولا تمثل تهديدا لأحد.

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