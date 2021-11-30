وزيرا خارجية الجزائر والصين يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

العالم - الجزائر

وذكرت الخارجية الجزائرية، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال جلسة عمل عقدها الوزيران على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي الذي انطلقت فعالياته في العاصمة السنغالية داكار أمس الاثنين .

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للتوافق الكبير بين مواقف البلدين، وأكدا ضرورة تكثيف التشاور بخصوص المستجدات على الساحة السياسية الجهوية والدولية.

واستعرض الوزيران عددا من النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدي التعاون الصيني-الإفريقي، وعلى رأسها المشاريع الكبرى في كافة المجالات التي ستنجزها الصين لصالح أفريقيا خلا السنوات الثلاث المقبلة.

ووفق البيان، أكد لعمامرة الأهمية البالغة التي يوليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، للشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية وضرورة تعزيز بعدها الجهوي والقاري من خلال التعجيل في وتيرة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى المسجلة في أجندة التعاون بين البلدين.