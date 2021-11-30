هآرتس: 'إسرائيل' باعت المغرب مسيّرات انتحارية

العالم - الاحتلال

وأكدت "هآرتس" العبرية، في مقال للكاتب حاييم لفنسون، أن "الصناعات الجوية الإسرائيلية، تلقت هذه السنة 22 مليون دولار في إطار صفقة مع المغرب، وبموجب الصفقة التي وقعت -بحسب منشورات أجنبية- ستبيع دولة الاحتلال "مسيّرات انتحارية" من نوع "هاروب" للمغرب".

وأكد موقع "ديفنس نيوز" -نقلا عن مصادر في المغرب- أن "إسرائيل ستبيع المغرب المسيرات، في إطار تطبيع العلاقات بين الطرفين"، وفي موقع "أفريقيا إنتلجنس"، أكد في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن "إسرائيل والمغرب تخططان لإقامة صناعة للمسيرات الانتحارية في المغرب معا".

وأوضحت "هآرتس" أن "المسيّرة "هاروب"؛ هي طائرة انتحارية بدون طيار طولها 2.5 متر، وطول أجنحتها 3 أمتار، وتستخدم هذه الطائرة إسرائيل والهند وأذربيجان، ولديها القدرة على حمل 20 كغم من المواد المتفجرة، ويمكنها التحليق في السماء لسبع ساعات، وأن تطير لمسافة ألف كيلومتر، كما أنه يمكنها أن تحلق فوق الهدف، وأن تغطس وتنفجر فوقه".

ويأتي هذا الكشف، بعد الزيارة التي نظمها وزير حرب الاحتلال بيني غانتس إلى المغرب، والتي وقع خلالها اتفاقيات أمنية-عسكرية مع المغرب، كإحدى نتائج التطبيع بين الطرفين، وشمل الاتفاق التوقيع والدفع قدما بصفقات سلاح.

وذكرت أنه "يمكن في التقارير المالية التي عرضتها الصناعة الجوية في الربع الثالث من هذه السنة، والذي قدم الأسبوع الماضي للبورصة، رؤية أنه في قسم طائرات الصناعة الجوية سجلت في الربع الثالث مداخيل بمبلغ 12 مليون دولار، وفي الربع الثاني 10 ملايين دولار".

وأكدت مصادر مطلعة على التفاصيل للصحيفة، أن "الأمر يتعلق بصفقات جديدة مع المغرب، علما بأنه في الأعوام 2019 و2020 لم يبع قسم الطائرات في الصناعة الجوية الإسرائيلية أي شيء لأفريقيا".

وأشارت إلى أن "المغرب يخوض نزاعا على الصحراء الغربية مع جبهة البوليساريو، ومنذ السبعينيات تندلع معارك عنيفة، وكجزء من "اتفاقات أبراهام" (التطبيع)، وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بسيادة المغرب في الإقليم، وبناء على ذلك، فإنه يمكن الآن للسلاح الإسرائيلي أن يساعد المغرب في مواصلة السيطرة على هذه المنطقة".

قائمة الأسلحة

وسبق أن كشفت وسائل الإعلام العبرية عن الأسلحة التي سيحصل عليها المغرب من الاحتلال الإسرائيلي، عقب توقيع اتفاقية التعاون الأمني بين الجانبين.

وأوضح موقع "i24" الإسرائيلي، أن قائمة الأسلحة الإسرائيلية إلى المغرب تشمل "طائرات بدون طيار، وأنظمة مضادة للصواريخ، إضافة إلى تحديث بعض طائراته المقاتلة بتقنيات إسرائيلية، ونقل تكنولوجيا لتطوير وتصنيع أنواع محددة من المسيرات محليا".

وأضاف: "كما أنه تم شراء نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "باراك 8"، ودراسة إمكانية تطوير مقاتلات أف5"، منبّها إلى أن "الصفقة ستشمل، أسلحة متطورة تعمل بالتقنيات عن بعد، لأنها تقلل الخسائر البشرية خلال النزاعات والحروب، وهي أكثر فعالية ودقة في عمليات ضرب الأهداف"، وفق مزاعم "الإذاعة العبرية".

واختتم وزير حرب الاحتلال غانتس، الخميس الماضي، زيارته إلى المغرب التي وصلها الثلاثاء الماضي على رأس وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى.

وخرجت مظاهرات في المغرب منددة بالزيارة والتطبيع مع الكيان الاسرائيلي.